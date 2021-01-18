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【管理Tips】項目失誤欺上瞞下硬食？主管宜先「罪己」消弭下屬戒心拆彈

商管策略 20:38 2021/01/18

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相信整個職涯上必定會遇上類此情況：企業高層最著緊重點項目，把重要工作項目交托給你處理時，不慎出現失誤，下屬向上司通報壞消息有時難以啟齒，原因可能是沒有適合對話環境，令下屬顧慮不敢言。以下兩個要點須要領導人先製造適當營造對話環境：

領導者以「自己失誤」例子作話題的開端。若然要下屬無顧慮通報壞消息，領導者願意坦率表露曾經出現差錯的一面，同時在過去經歷及經驗中分享解決辦法，一來領導者能作支援角色，促進培養下屬營造對話氣氛，鞏固信賴關係。

【管理Tips】自以為「奴工」怨天尤人？打工仔應保持正能量勿墮假象​​​​​​見下頁】​

當上司營造出可對話的空間後，下屬放下戒備，才能夠敞開心扉、有話直說，慢慢建立信賴的關係；對下屬來說，這個對話環境同時是可坦承面對失敗的區域，對公司長遠營運反更有利。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

(2) 報告壞消息前先兩個或以上的應變方案

營造對話氣氛提高生產力 3 招打破「沉默」公司文化​​​​​​見下頁】​

事實上，從危機中重回正軌，才是公司營運關鍵，上司最在意的事。那麼，下屬遇到壞情況又該如何報告及處理才適當呢？以下 3 個要點：

（1）客觀描述事情的來龍去脈。
上司不是「當事人」沒法掌握事情的前因後果，方可因應情況作出判斷，這是上司的首要需求；員工只是心想撇清「卸膊」免得上司降罪，不妨先向上司和盤托出，令他先了解事件始末吧！

（2）報告壞消息前先兩個或以上的應變方案
報告壞消息後，隨即向上司提出起碼兩個應變方案，此舉表現員工積極解決問題，並非將所有「爛攤子」交比上司處理，兩個應變方案的選擇權交給上司決定，反而提升員工個人價值的展現。

（3） 運用「六何法」
「六何法」即何人（Who）、何事（What）、何時（When）、何地（Where）、何解（Why）及如何（How）。安排人手。當你報告壞消息後以及想到應對方案後，並安排各方部門同事工作，包括何人、何事和何時，以怎樣方式處理等，交托同事處理及匯報資訊。

經常黑面・閉上眼只有公事？認識「職業倦怠」9 大症狀​​​​​​見下頁】​

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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