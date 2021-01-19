【疫市營商】外賣業務爆發　燕窩店趁平租擴充瞄準送禮市場

▲ 麻辣鮮鮑魚成為了送禮的新寵兒。

新冠肺炎肆虐，同時帶起了龐大的外賣市場，有公司專門經營高檔次養顏食品外賣，在疫情期間憑藉精準的市場定位口碑愈做愈好並擴充規模，近日更瞄準送禮市場，推出特色產品中疫市搶客。

「啖啖燕窩」創辧人劉國聰（Aki）說：「我們一開始先做網店，約不多 11 月便在觀塘開了第一間 700 呎的實體店，到 2020 年規模開始大，又適逢租金低，便決定在上年 6 月搬到同區的 3,800 呎新舖。」

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▲ 「啖啖燕窩」的新舖有 3,800 大，大部份都是廚房，同時也設有裝修精美的堂食區。

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現時「啖啖燕窩」擁超過 20 名全職員工，當中 10 名是廚師，品牌專門供應燕窩、桃膠、雪燕等養顏燉品材料，搭配出近 200 款不同食物。劉國聰指出，公司客群以女士為主，新冠肺炎疫情下她們不能出國旅行又不能做美容服務，所以更樂於在美顏、養生食品投資，若果燉品要自己處理，花費時間、工程又太多，都市人會更樂於花錢買時間，在家加熱或者雪凍直接便可以吃，很適合現時在家工作（WFH）環境。

劉國聰又說：「同時我們都會做一些新派的口味，揉合一些有噱頭的材料，例如『淡雪士多啤梨牛奶雪燕』便是用上了日本佐賀的淡雪士多啤梨，加上雪燕和北海道牛奶做成。另一款皇牌產品是麻辣鮮鮑魚和麻辣花膠，是我們搬新舖時無心插柳之下想出來的，想不到市場非常受落。上個月賣了 800 斤鮑魚，即差不多 1,500 樽。」

▲ 淡雪士多啤梨牛奶雪燕深受女士喜愛。

「啖啖燕窩」近期除了大力在 KOL、網紅投資宣傳外，亦在外賣服務大力出擊，顧客消費滿 350 元左右即可免費於九龍區送貨，盡力開拓客源。適逢過節，更有不少人會利用他們的外賣服務來送禮。

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▲ 近期熱賣的蘿蔔糕禮盒，附送手工XO 醬，甫推出便賣出 1000 盒。

劉國聰指出，高檔次食物剛好可以成為禮品，疫情裏客人們難以拜年，所以公司非常重視這方面的市場，為了令產品更有成為禮物的價值，每件產品的包裝設計都經過 Aki 親自把關。

他笑說：「之前我們有做禮盒，但會是現成貨品例如香菇禮盒之類，今年我們首次推出蘿蔔糕禮盒，走親民路線之餘亦重視包裝，一推出便賣了 1,000 底，預計今年農曆新年可售出約 2,000 底，對於想以外賣送禮的客人，我們會附上心意卡並根據客人要求寫上祝福，希望讓收到的人驚喜之餘亦喜歡上我們的產品。」

▲ 以前推出過的冬菇禮盒，今年品牌銳意開拓新市場。

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