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【附購買連結】屈臣氏 WatsMask 潮款口罩! 雙色波浪圖案款型格登場

業界頭條 10:18 2021/01/16

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現時香港口罩市場競爭大，即使連屈臣氏 WatsMask 亦面對很大的威脅，所以廠方亦因應潮流，推出花式口罩，希望可以吸引愛追款的用戶。
       
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

早前屈臣氏亦有推出採用不同顏色的 WatsMask 口罩，迷彩圖案甚至是玫瑰花暗花圖案。今次廠方新推出的雙色波浪圖案口罩，在口罩上加入顏色波浪線條，感覺時尚，而且一盒已有齊 2 款口罩顏色設計。口罩依然是高防的 Level 3，全獨立包裝，一盒 30 個公價為 $119，暫未有提供易賞錢會員價。至截稿前口罩尚未上架發售。

【其他內容】  【再破最低價】只售 $0.8一個! 香港製造 Cheerful Mask Level 3 獨立包裝售 $40/50個

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【其他內容】【氣密口罩拆解】袁國勇視察疫廈換鴨咀 N95 口罩 親自解釋換口罩原因 香港口罩廠亦有推同類口罩  

【其他內容】 【可用 24 小時!】平面變真．立體! SAVEWO PremiumMask 綠色 Lv3 口罩售 $69/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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