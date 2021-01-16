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【新二波新款】香港製造 Sanrio 六大可愛圖案口罩 獨立包裝售 $99.9盒 多買有折包運費

行內熱話 03:33 2021/01/16

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Sanrio 產品專門店 Sanrio Gift Gate 表示，再次預售 Sanrio 圖案口罩。
      
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

第二回發售的口罩，包括 : LITTLE TWIN STARS、大口仔、KUROMI、XO仔、MARRON CREAM 和 Sanrio Characters。此口罩同時設有中碼及大碼尺寸，當中 LITTLE TWIN STARS 更設有細碼款式。

此 Sanrio 口罩全香港製造，為 Level 2 水平， PFE/BFE/VFE 皆 ≧ 98%。一盒 30 個獨立包裝，售價為 $99.9。由即日起至 1 月 24 日，買滿 3 至 5 盒即享 95折，6 至 7 盒 9 折。8 盒或以上 85 折。網店購買 3 盒或以上更可免運費。另凡購買第二回口罩，即可以 $9 換購消毒洗手液 (原價$19.9)。

【其他內容】  【再破最低價】只售 $0.8一個! 香港製造 Cheerful Mask Level 3 獨立包裝售 $40/50個
 

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Sanrio 口罩規格

-香港製造

-經測試，細菌過濾率(BFE) ≧ 98%；粒子過濾率(PFE) ≧ 98%;病毒過濾率≧ 98%

-Level 2

-三層設計：有效阻隔病毒、細菌、粉塵及花粉入侵

-生產過程不經人手

-不含乳膠成分

-每個獨立包裝；每盒30個

售價: $99.9 盒

預計 3 月上旬至中旬發貨

口罩購買連結<<<

【其他內容】【氣密口罩拆解】袁國勇視察疫廈換鴨咀 N95 口罩 親自解釋換口罩原因 香港口罩廠亦有推同類口罩  

【其他內容】 【可用 24 小時!】平面變真．立體! SAVEWO PremiumMask 綠色 Lv3 口罩售 $69/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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