【管理Tips】工作足夠自由還是明確指令？主管如何拿捏考功力

你認為當主管只是隨時命令下屬這般簡單？主管看事情角度會截然不同，通常處理「人事」問題佔大多數，而處理工作事情上佔少數。事實上，當主管擔起職責，了解所有員工在工作所需、分析各人能力給予相應指令，足夠彈性提供自由度讓下屬自行決策。

主管容易陷入兩難讓員工自己思考和決定，發揮最大空間，還是直截了當，是給員工明確指示，告訴每個步驟該如何處理？以下兩點有助解決心中疑慮，員工性格和能力因材施教：

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（1）一切以員工性格和能力而定，倘若員工不想決策、或不會作決定時，主管卻給予足夠自由度，反令員工埋怨主管指令不清產生焦慮感。

因此，面對不想作決策，或不懂決定的員工，主管可嘗試把資訊分成「階段處理」，循序漸進分階段逐步放給他。

（2）員工表現積極願意主動表達所想，主管給予適度彈性獨立做判斷的空間和自由度，在表現積極員工在下決定前，主管再跟事前分析和討論才有意義；身為主管必須對各員工非常好的感知力，知道他屬於哪種人，「因材施教」。

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