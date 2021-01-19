  • 17°C
香港時間 : 2021119日 (二) 21:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【管理Tips】工作足夠自由還是明確指令？主管如何拿捏考功力

商管策略 20:34 2021/01/19

分享：

你認為當主管只是隨時命令下屬這般簡單？主管看事情角度會截然不同，通常處理「人事」問題佔大多數，而處理工作事情上佔少數。事實上，當主管擔起職責，了解所有員工在工作所需、分析各人能力給予相應指令，足夠彈性提供自由度讓下屬自行決策。

主管容易陷入兩難讓員工自己思考和決定，發揮最大空間，還是直截了當，是給員工明確指示，告訴每個步驟該如何處理？以下兩點有助解決心中疑慮，員工性格和能力因材施教：

【管理Tips】打工仔燥底皆因電腦差？Dell研究︰科技體驗差令生產力大減3成​​​​​​【​見下頁

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

【管理Tips】自以為「奴工」怨天尤人？打工仔應保持正能量勿墮假象​​​​​​【見下頁】​

（1）一切以員工性格和能力而定，倘若員工不想決策、或不會作決定時，主管卻給予足夠自由度，反令員工埋怨主管指令不清產生焦慮感。

因此，面對不想作決策，或不懂決定的員工，主管可嘗試把資訊分成「階段處理」，循序漸進分階段逐步放給他。

（2）員工表現積極願意主動表達所想，主管給予適度彈性獨立做判斷的空間和自由度，在表現積極員工在下決定前，主管再跟事前分析和討論才有意義；身為主管必須對各員工非常好的感知力，知道他屬於哪種人，「因材施教」。

【管理Tips】營造對話氣氛提高生產力 3 招打破「沉默」公司文化見下頁

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】租Wi-Fi蛋月入200萬跌剩3萬　轉網銷・KOL直播推廣收復失地
2021/01/15
【疫市營商】租Wi-Fi蛋月入200萬跌剩3萬　轉網銷・KOL直播推廣收復失地
【安心出行】政府研處所重開強制裝安心出行　美容業：不影響經營只驚疫情無客來
2021/01/15
【安心出行】政府研處所重開強制裝安心出行　美容業：不影響經營只驚疫情無客來
【SME學堂】毋須2500元就買到！客人家中自製唇膏YSL搶攻定製市場（多圖）
2021/01/15
【SME學堂】毋須2500元就買到！客人家中自製唇膏YSL搶攻定製市場（多圖）
企業文化 僱員培訓 人才管理 行政管理

下一篇文章

【在家工作】辦公室為三藩市貢獻近75％GDP　全面WFH隨時影響經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣