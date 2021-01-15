  • 17°C
香港時間 : 2021115日 (五) 22:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港製造】Lion Rock 型格葛倫格紋 Lv3 口罩 獨立包裝售$89盒

行內熱話 21:51 2021/01/15

分享：

網店小魔怪 Little Monster 表示，正發售 Lion Rock Lv3 口罩。
     
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

此 Lion Rock 口罩不但採用 Lv3 規格製造，更印上型格葛倫格紋，在冬天使用特別型格。此低調設計又特別適合穿著西裝上班的人士。此口罩一盒 30 個，全獨立包裝，售 $89 盒。

    點擊圖片放大
    +3
    +2


 
【其他內容】  【再破最低價】只售 $0.8一個! 香港製造 Cheerful Mask Level 3 獨立包裝售 $40/50個

Lion Rock 口罩規格

-17.5cm x 9.5cm

-ASTM F2100 Level 3

-EN14683 TYPE IIR

-BFE，PFE，VFE ≥ 99%

-GB15979-2002

-香港ISO-14644 Class 8無塵間口罩工廠內生產

-香港製造

-30個獨立包裝

售價: $89盒

口罩購買連結<<<

【其他內容】 日本 Skater Hello Kitty/My Melody 童裝口罩 平售$45/20個   

【其他內容】 【附購買連結】包運費! 台製藍鷹牌 N95 4 層立體口罩 NP-3D 大劈價 最平賣 $108/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

【氣密口罩拆解】袁國勇視察疫廈換鴨咀 N95 口罩 親自解釋換口罩原因 香港口罩廠亦有推同類口罩
今日
【氣密口罩拆解】袁國勇視察疫廈換鴨咀 N95 口罩 親自解釋換口罩原因 香港口罩廠亦有推同類口罩
【再破最低價】只售 $0.8一個! 香港製造 Cheerful Mask Level 3 獨立包裝售 $40/50個
今日
【再破最低價】只售 $0.8一個! 香港製造 Cheerful Mask Level 3 獨立包裝售 $40/50個
Good Mask 推新年限量版Lv3口罩 獨立包裝售$88/30個 遲出貨多送一盒口罩
今日
Good Mask 推新年限量版Lv3口罩 獨立包裝售$88/30個 遲出貨多送一盒口罩
著數優惠 口罩 香港

下一篇文章

Good Mask 推新年限量版Lv3口罩 獨立包裝售$88/30個 遲出貨多送一盒口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣