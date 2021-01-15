【香港製造】Lion Rock 型格葛倫格紋 Lv3 口罩 獨立包裝售$89盒

網店小魔怪 Little Monster 表示，正發售 Lion Rock Lv3 口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

此 Lion Rock 口罩不但採用 Lv3 規格製造，更印上型格葛倫格紋，在冬天使用特別型格。此低調設計又特別適合穿著西裝上班的人士。此口罩一盒 30 個，全獨立包裝，售 $89 盒。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2





【其他內容】 【再破最低價】只售 $0.8一個! 香港製造 Cheerful Mask Level 3 獨立包裝售 $40/50個

Lion Rock 口罩規格

-17.5cm x 9.5cm

-ASTM F2100 Level 3

-EN14683 TYPE IIR

-BFE，PFE，VFE ≥ 99%

-GB15979-2002

-香港ISO-14644 Class 8無塵間口罩工廠內生產

-香港製造



-30個獨立包裝

售價: $89盒

口罩購買連結<<<



【其他內容】 日本 Skater Hello Kitty/My Melody 童裝口罩 平售$45/20個

【其他內容】 【附購買連結】包運費! 台製藍鷹牌 N95 4 層立體口罩 NP-3D 大劈價 最平賣 $108/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。