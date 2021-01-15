Good Mask 推新年限量版Lv3口罩 獨立包裝售$88/30個 遲出貨多送一盒口罩

香港口罩廠 Good Mask 表示，將發售新年限量版口罩。



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Good Mask 指，今次發售的新年限量版分為成人和中童/幼童款，前者一盒齊三款，後者一盒齊兩款，口罩圖案皆充滿新年氣氛。今次廠方更承諾買家購買後 7 日會出貨，否則會免費多送一盒 premium 口罩。

口罩開賣時間：1月18日中午12:00 - 1月24日 23:59

Good Mask 口罩規格

成人175*95mm / 160*95mm (每盒3款)

中童145*95mm (每盒2款)

幼童125*85mm (每盒2款)

BFE, PFE, VFE >99%

ASTM Level 3

EN14683 type II R



30片獨立包裝

售價: $88/ 盒



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。