【企業科技】支援混合雲服務　調查：逾9成企業認同網絡自動化

由萬物互聯，到 5G 商用前後興起的邊緣運算，雲端平台令多個 IT 服務商品化，惟過程中不少企業卻忽略了網絡自動化管理的議題，有機會造成服務延誤或意料之外的故障。

以人工智能（AI）與機械學習（ML）啟動更先進的網絡自動化，是 2021 年或之後更大的目標。Futuriom 首席科技分析師 Scott Raynovich 指出，兩項技術能夠收集數據優化現有演算法，再學習當中不同的行為模式，在無人干擾的情況下把機制自我完善。由於 AI 與 ML 能夠封鎖式自動化機制（Closed loop Automation），能夠有效監察與預測網絡營運情況，由系統故障以至被黑客入侵亦能覆蓋，其涉及的應用範圍十分廣泛。

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Futuriom 早前調查也指出，有 92.9% 企業認同網絡自動化對支援混合雲端服務十分重要。在雲端運算的普及程度愈來愈高時，也為網絡自動化機制帶來多個技術挑戰。無論在公有雲與私有雲的層面上，近年對自動化應用的資本投入與成長均急速上升，用戶對於市場化（Market Place）的雲端訂閱的框架十分受落，更全部習慣在網站啟動服務後，只等待數分鐘即能使用服務。

Raynovich 指出，不同雲端服務的生命周期，在 5G 與更快速網絡的機制推出後，只見被壓縮得更為緊密，而未來流動電訊服務商作為連接不同設備與終端的基建商，對於自動化科技的需求只會更高。

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