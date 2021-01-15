【再破最低價】只售 $0.8一個! 香港製造 Cheerful Mask Level 3 獨立包裝售 $40/50個

深水埗電子特賣城表示，正發售香港製 Cheerful Mask Level 3 三層外科口罩。



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根據 Cheerful Mask 官網介紹，此口罩支援 ASTM F2100 Level 3 規格、 BFE / PFE ≥ 99%、合成血液穿透性為160mmHg，全獨立包裝，一盒 50 個。此口罩深水埗電子特賣城正以 $40 發售，比之前發售的同類港產 $49 更平。



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地址:深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。