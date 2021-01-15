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【再破最低價】只售 $0.8一個! 香港製造 Cheerful Mask Level 3 獨立包裝售 $40/50個

行內熱話 18:25 2021/01/15

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深水埗電子特賣城表示，正發售香港製  Cheerful Mask Level 3 三層外科口罩。
     
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

根據 Cheerful Mask 官網介紹，此口罩支援 ASTM F2100 Level 3 規格、 BFE / PFE ≥ 99%、合成血液穿透性為160mmHg，全獨立包裝，一盒 50 個。此口罩深水埗電子特賣城正以 $40 發售，比之前發售的同類港產 $49 更平。

【其他內容】 【每片賣$0.8】返工抵用! Govek LEVEL 3 白色獨立包裝口罩 售$24/30個

    點擊圖片放大
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地址:深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪

【其他內容】 日本 Skater Hello Kitty/My Melody 童裝口罩 平售$45/20個   

【其他內容】 【附購買連結】包運費! 台製藍鷹牌 N95 4 層立體口罩 NP-3D 大劈價 最平賣 $108/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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