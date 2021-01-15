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【附購買點地址】盈健推智能售賣機 理的 Lv3 獨立包裝口罩現貨發售

行內熱話 17:44 2021/01/15

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盈健醫療表示，已於三間醫務中心內增設智能售賣機，售賣消毒用品，防疫用品以及營養補充品等等。
     
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

當中更有發售理的醫用外科口罩 (獨立包裝) - 幼兒 ASTM Level 3 (30個)，售價為 $80，以及盈健醫療 X BEST CARE 口罩 - 成人 ASTM Level 2 (50個) ，售價為 $120。三間醫務中心的地址如下:

【其他內容】 【每片賣$0.8】返工抵用! Govek LEVEL 3 白色獨立包裝口罩 售$24/30個

    點擊圖片放大
  • 盈健智能售賣機設於三個地點 之前店方都有舉辦送口罩或抽選購買口罩活動。


智能售賣機地址

1) 盈健綜合醫務中心 (德福廣場) -九龍灣德福廣場平台P39B

2) 健滙專科中心 (將軍澳) - 新界將軍澳唐德街9號將軍澳中心商場B01b舖

3) 健滙專科中心 (佐敦) - 九龍彌敦道225號明珠廣場3樓


【其他內容】 日本 Skater Hello Kitty/My Melody 童裝口罩 平售$45/20個   

【其他內容】 【附購買連結】包運費! 台製藍鷹牌 N95 4 層立體口罩 NP-3D 大劈價 最平賣 $108/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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