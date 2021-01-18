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【香港製造】展銷舖位轉陣短租　香港人糯米糍蝕住做為養活員工

商管策略 07:56 2021/01/18

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第四波新冠肺炎疫情嚴峻，不少商場取消了展銷舖位，依靠相關舖位營運的公司備受牽連。有糯米糍品牌為顧及員工生計，決定以短租方式繼續營運，盼藉此撐過疫情。

專營各式糯米糍的「嚐雪」創辦於 2015 年，創辦人盧錦鴻說：「剛開始時我們在灣仔、紅磡、葵涌都有開設實體店，後來在 2016 年決定改變經營模式，專做商場展銷攤檔，租期由 7 至 14 日不等，雖然舖租比一般舖位高大約 1 倍，但港人消費模式貪新鮮，展銷攤檔能夠不停提供新鮮感，保持吸睛。相對下恒常舖位港人不稀罕，路過也不進來，展銷攤檔賣貨時更有爆發力，所以即使貴一點我們也決定集中做展銷。」

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「嚐雪」在疫情下開始在商場裏短租舖位。

派對到會無生意急轉雞煲到會　追回舊數兼出口美加見下頁

盧錦鴻笑言，「嚐雪」在香港 18 區商場都有擺過攤檔，早已儲下一批熟客，會在社交平台問何時再到他們住的地區開檔，更有熟客會追著檔位買糯米糍，他指出攤檔式營銷能夠令客人產生「渴望」，覺得之後買不到，反而更加積極光顧。

「嚐雪」創辦人盧錦鴻。

可惜自去年起受限於新冠肺炎疫情，不少商場取消展銷，大大打擊了「嚐雪」經營。為了保障同事營生，公司開始租短期舖位，租期由 3 個月至半年不等。盧錦鴻說：「完全是兩種生意模式。再加上疫情下市民消費意欲減低，生意跌了 2/3，真的是蝕住做來養住員工。本身我們就拿不到政府的抗疫援助，如果政府再要求商場早些關門，便是壓死駱駝的最後一根槄草，只能夠拉閘了。」

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招牌芒果糯米糍，以中型芒果制作，長方型更方便食用。

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「嚐雪」的糯米糍甚具特色， 2014 年經營餐廳的盧錦鴻與長洲糯米糍師傅合推糯米糍產品，其後分開各自發展，之後盧錦鴻多次改良配方。他說：「以皮來說，傳統長洲糯米糍會黐牙，我們就做到口感不黐又軟糯；芒果糯米糍他們會用加大芒，1 個芒果切做 4 份，做出來圓型糯米糍，我會用中型芒，但一開二，更大之餘形狀變成更易吃的長方型，成本要高大約兩成。此外，我還加入了很多不同的口味，例如紫薯、芝士曲奇、益力多、阿華田等香港地道口味，所以我會叫『嚐雪』做『香港糯米糍』，又因為我希望糯米糍有咬口，所以所有糯米糍都有可以咬的餡，例如阿華田裏有棉花糖。」

阿華田口味糯米糍。

手製客家糍粑 傳承香港傳統風味見下頁

盧錦鴻透露，最近嘗試做奶茶糯米糍，但一直找不到合適餡料，例如紅豆餡會太搶味，吃不出奶茶香，所以一直都未有推出。他說：「做新口味，最重要是合起眼時能嚐得出是甚麼味道，希望客人吃完之後，不單止嘴邊會沾上白色好像『嚐雪』一般，還可以透過不同的味道喜歡上香港糯米糍。」

提供多款港式地道口味。

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撰文 : 陳文政

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