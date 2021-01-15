定製近年成為不少奢侈品牌的銷售策略，其中聖羅蘭（Yves Saint Laurent；YSL） 就將策略應用在唇膏方面，推出以人工智能（AI）技術應用驅動的唇膏定製家電產品 YSL Rouge Sur Mesure，令消費者足不出戶也能在家中進行度身定造唇膏體驗。

產品設有 歐萊雅 （L'Oreal） 獲得專利的機動儲料盒系統，可以儲存標誌沿 用 YSL 經典的金色。目前，產品已在 YSL 官網上限量預售，定價為 299 美元（約港2,318 元）。

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歐萊雅早前曾推出類似產品 Perso ，可應用在 護膚、染髮和彩妝這 3 類產品的定製。 將 擴增實境（AR） 和人工智能技術運用到 Perso 的關鍵是 ModiFace 團隊。這間加拿大科技公司在 2018 年獲歐萊雅集團收購，隨後加快了集團開發技術步伐。

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Photo：YSL美妝、pexels