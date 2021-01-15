【安心出行】政府研處所重開強制裝安心出行　美容業：不影響經營只驚疫情無客來

新冠肺炎疫情反覆，食物及衞生局局長陳肇始昨日（14）在立法會表示，局方正與相關政策局研究，當一些現被勒令停業的處所重開，當局或會要求處所使用者安裝《安心出行》及提交日後接種疫苗的針卡紀錄等。有美容業界表示，檢查相對容易不太困難，措施對經營影響不大，反而最大問題是客源。

消息指，陳肇始提及「被勒令停業的處所」實指美容業。國際美容健康總聯合會美容行業發展委員會主席郭敏霞指：「早前政府要求所有開放營業的表列處所向政府申請《安心出行》，並張貼二維碼（QR Code）展示在當眼位置，故有關行業已跟隨指示。再者，美容院客流量不高，舉例說，一間 2,000 呎美容院，一日僅 10 多位客人，若須檢查客戶有否安裝《安心出行》後進入，相對容易不太困難，等於先量體溫先進入店鋪。」

消息指政府正研究美容院可重開 但需安裝「安心出行」作記錄【見下頁】

郭敏霞又說，《安心出行》供市民自願下載使用，現時大家安裝更加好，本身美容業在預約期間設實名機制，可追蹤客戶姓名等資料。美容從業員期待復工一日，歡迎政府讓美容院復工。

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▲ 美容業在預約期間設實名機制，可追蹤客戶姓名等資料。

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政府已於 2020 年 11 月 24 日就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的指示及指明刊憲，要求所有開放營業的餐飲業務和表列處所負責人須於 12 月 2 日 或之前向政府申請《安心出行》場所二維碼，並在收到有關二維碼後兩個工作天內在入口或當眼位置展示。

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