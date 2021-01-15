【強制使用?】消息指政府正研究美容院可重開 但需安裝「安心出行」作記錄

本港疫情確診數字反覆，食物及衞生局局長陳肇始昨日（14 日）在立法會上表示，局方正研究相關政策，如讓一些現被勒令停業的處所重開時，當局或會要求到訪相關處所的使用者，安裝「安心出行」App 作記錄，以及或需提交接種疫苗的針卡記錄。



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據知情者透露，昨日陳肇始口中的「被勒令停業的處所」其實是指美容業。即暗示現已被停業多時的美容業有望重開，不過到訪的客人需要先下載「安心出行」，每次入內前都要掃碼進入。

雖然港府現已要求餐廳食肆等場所必須提供安心出行二維碼給消費者掃描，但由於 App 是讓市民自願下載，所以使用安心出行 App 的用戶不多，約有 43 萬，不足本港人口的 10%。

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