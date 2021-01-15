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【SME學堂】從不加價・平均排3小時入座　壽司郎2招疫市搶150億生意

商管策略 14:40 2021/01/15

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壽司郎（Sushiro）在香港開設多間分店，每次都大排長龍，甚至曾經出現「炒籌」情況。這間迴轉壽司品牌在新冠肺炎疫情下的營業額仍超過 2,000 億日圓（約港幣 149 億元） ，原來是跟公司 2 大推廣策略有關。

自 2011 年起，壽司郎營業額經常佔據日本第一，即使在新冠肺炎疫情爆發的 2020 年，其營業總額也超過 2,000 億日圖。壽司郎產品的單價大多只是 100 日圓（約港幣 7.4 元），有數據顯示，壽司郎每年接待來客數約 1.4 億人次，相當於日本每人每年都要光顧最少 1 次。

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(1) 自助形式降低成本

壽司郎以迴轉壽司模式經營，改善了自助餐廳的問題。由於迴轉壽司的庫存僅限於傳送帶，廚師將食材加工後放上傳送帶，由客戶自行選取。這種方式可以減少食材的預測成本，避免浪費。同時傳送帶上的食物能保證新鮮，也省去點餐時間。此外，傳送帶上產品的選取率可快速反饋給廚師，他們可根據這些數據及時改變生產，保證食物配合客人所需。

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(2) 30年不加價靠供應鏈重組

壽司郎的產品至今大部分仍維持 100 日圓，成立 30 年幾乎從未加價。平價並未影響用餐體驗，壽司郎食材優勢且選擇多，從傳統壽司到創意壽司，約有 80 種，選擇很全面。但平價背後壽司郎要面對成本挑戰，現時食材成本超過 50%，公司透過供應鏈重組，以及運用大數據對食材需求進行精準預測，將食材廢棄率降低 75%，以降低食材成本。

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Photo：Sushiro

撰文 : 廖淑瑩

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