【隨時執笠？】日本薩利亞純利大跌8成　社長批評政府只幫中小企 （多圖）

新冠肺炎疫情在日本仍未有緩和跡象，東京政府規定食肆需提早關門，令當地餐飲業生意大減。連鎖家庭餐廳薩利亞 （Saizeriya）去年 9 月至 11 月純利更大跌 8 成。社長堀埜一成表示，餐廳經營情況危急，又批評政府只協助中小企。

據薩利亞 2021 年第 1 季（由 2020 年 9 月 1 日至 11 月 30 日）的業績顯示，餐廳在該季營業額為 328 億日圓（約港幣 24 億元），比去年同期減少 13.8%；純利益為 2 億 5,000 萬日圓，比去年同期大幅減少 80.9%。

轉型總比結業好！日本和民居酒屋變平價燒肉店搶營業額【見下頁】

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

堀埜社長指，由於市民為免新冠肺炎疫情擴散而減少外出，加上政府要求食肆提早關門，導致餐廳業績大幅下降。他希望政府對大企業也提供援助，並非只集中協助中小企。他認為，不少大型餐飲企業被趕入絕路，而且大企業的經營狀況隨時影響大量員工生計，要是放任不理只會使情況更危險。

薩利亞在疫情期間推出不少「新奇有趣」的防疫措施和改變經營策略：

同行倒閉潮也不怕！日本拉麵店兩「普通」招生意疫市倒升【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

7-Eleven 變夜店？便利店「被轉型」推主題門市的無奈【見下頁】

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Saizeriya、食べログ、Japan Today、TokyoTreat