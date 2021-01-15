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【隨時執笠？】日本薩利亞純利大跌8成　社長批評政府只幫中小企 （多圖）

業界頭條 11:13 2021/01/15

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新冠肺炎疫情在日本仍未有緩和跡象，東京政府規定食肆需提早關門，令當地餐飲業生意大減。連鎖家庭餐廳薩利亞 （Saizeriya）去年 9 月至 11 月純利更大跌 8 成。社長堀埜一成表示，餐廳經營情況危急，又批評政府只協助中小企。

據薩利亞 2021 年第 1 季（由 2020 年 9 月 1 日至 11 月 30 日）的業績顯示，餐廳在該季營業額為 328 億日圓（約港幣 24 億元），比去年同期減少 13.8%；純利益為 2 億 5,000 萬日圓，比去年同期大幅減少 80.9%。

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堀埜社長指，由於市民為免新冠肺炎疫情擴散而減少外出，加上政府要求食肆提早關門，導致餐廳業績大幅下降。他希望政府對大企業也提供援助，並非只集中協助中小企。他認為，不少大型餐飲企業被趕入絕路，而且大企業的經營狀況隨時影響大量員工生計，要是放任不理只會使情況更危險。

薩利亞在疫情期間推出不少「新奇有趣」的防疫措施和改變經營策略：

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Photo：Saizeriya、食べログ、Japan Today、TokyoTreat

撰文 : 廖淑瑩

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