【氣密口罩拆解】袁國勇今日視察麗港城用鴨咀 N95 口罩 香港口罩廠亦有推同類口罩

港大微生物學系講座教授袁國勇早前到仁石樓、金威廣場和麗港城視察，皆特別戴上鴨嘴款式 N95 口罩，惹來不少網民討論。



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早前袁國勇在進入仁石樓視察前只配戴他常用的普通白色外科口罩，但出來會見記者時，卻換橙色的鴨嘴款式 N95 級口罩。後來他回應傳媒查詢時，解釋當溫度低於攝氏 15 度以及 40％ 的濕度時，氣溶膠（Aerosol）會長時間懸浮在空氣中並保持傳染性。由於他擔心大廈有感染風險，故此進入大廈前先換上此 N95 口罩。

此外，袁國勇到同樣有垂直傳播風險的金威廣場視察時，亦戴上同款高防口罩。金威廣場共有5 單位 10 人染疫 (按此瀏覽詳情)。袁教授視察後表示，該幢大廈的管道或出現煙囪效應，他指大廈的 C 座單位應全撤離。

今日袁國勇又到麗港城 5 座了解，他同樣戴上 N95 高防口罩到場。他指經調查後，發現有單位的 U 型隔氣管未有注水，不排除因而發生垂直傳播，為安全計全幢 E 室居民需撤離。他又提到，今次 10 名染疫居民中 4 人是外傭，相信因她們需要做家務清潔包括廚房、廁所等有關。



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同款 Halyard FLUIDSHIELD Surgical N95 Respirator Mask 在外國醫護界十分常見，但在香港卻較少有。它為 N95 口罩，有 FDA 和 NIOSH 認證，可以在外國醫療場合待超高危環境使用。鴨嘴式設計可提供更大的空氣接觸面，令用戶呼吸更暢順。現時網上售價約 $20 多一個，去年初最高峰時曾炒至 $100 個。此口罩具有氣密性，所以叫 「Respirator Mask」，跟一般外科口罩不同，可以防止氣體直接進入呼吸系統，必先經其過濾才進入。口罩防護等級詳情可按此瀏覽。



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事實上，有香港口罩廠 Saniaid 亦推出同類 N95 口罩，不過「鴨嘴」長度較短。此口罩支援 N95 和 NIOSH 認證，NaCI (0.075μm) 過濾效率: ≧ 95%，呼氣阻力：6.6mmH2O，更是日本製造。此口罩曾以低至 $400/50個發售 (之前報道可按此瀏覽)。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。