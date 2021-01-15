【附購買連結】獅子山小巴水牌口罩新版港式潮語登場 Lv3獨立裝售 $99 盒

香港口罩廠獅子山口罩早前推出的小巴水牌口罩大愛歡迎，現在廠方推出新二代版本。



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今次廠方的新設計，採用港式潮語，例如:噢賣葛、AA 咪喇和最怕豬隊友等潮語打造，設計型格有趣。口罩也是支援 Lv3 高防，獨立裝售 $99/30個

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獅子山小巴特別版口罩- 香港故事規格

尺寸：17.5cm x 9.3cm 每盒30個（獨立包裝）

ASTM F2100-11 Level 3

BFE，PFE ≥ 99%

Delta P < 5

售價:

$108/1盒 (建議零售價：$128)

$198/2盒 (建議零售價：$228)

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預計大約2月中上旬發貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。