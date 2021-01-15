【附購買連結】獅子山小巴水牌口罩新版港式潮語登場 Lv3獨立裝售 $99 盒

下一篇文章
【可用 24 小時!】平面變真．立體! SAVEWO PremiumMask 綠色 Lv3 口罩售 $69/30個
香港口罩廠獅子山口罩早前推出的小巴水牌口罩大愛歡迎，現在廠方推出新二代版本。
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】
今次廠方的新設計，採用港式潮語，例如:噢賣葛、AA 咪喇和最怕豬隊友等潮語打造，設計型格有趣。口罩也是支援 Lv3 高防，獨立裝售 $99/30個
【其他內容】 【每片賣$0.8】返工抵用! Govek LEVEL 3 白色獨立包裝口罩 售$24/30個
獅子山小巴特別版口罩- 香港故事規格
尺寸：17.5cm x 9.3cm 每盒30個（獨立包裝）
ASTM F2100-11 Level 3
BFE，PFE ≥ 99%
Delta P < 5
售價:
$108/1盒 (建議零售價：$128)
$198/2盒 (建議零售價：$228)
口罩購買連結<<<
預計大約2月中上旬發貨
【其他內容】 日本 Skater Hello Kitty/My Melody 童裝口罩 平售 $45/20個
【其他內容】 【附購買連結】包運費! 台製藍鷹牌 N95 4 層立體口罩 NP-3D 大劈價 最平賣 $108/50個
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟