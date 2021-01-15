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【附購買連結】獅子山小巴水牌口罩新版港式潮語登場 Lv3獨立裝售 $99 盒

行內熱話 02:57 2021/01/15

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香港口罩廠獅子山口罩早前推出的小巴水牌口罩大愛歡迎，現在廠方推出新二代版本。
    
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次廠方的新設計，採用港式潮語，例如:噢賣葛、AA 咪喇和最怕豬隊友等潮語打造，設計型格有趣。口罩也是支援  Lv3 高防，獨立裝售 $99/30個

    點擊圖片放大
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【其他內容】 【每片賣$0.8】返工抵用! Govek LEVEL 3 白色獨立包裝口罩 售$24/30個

獅子山小巴特別版口罩- 香港故事規格

尺寸：17.5cm x 9.3cm 每盒30個（獨立包裝）

ASTM F2100-11 Level 3

BFE，PFE ≥ 99%

Delta P < 5

售價:

$108/1盒 (建議零售價：$128)

$198/2盒 (建議零售價：$228)

口罩購買連結<<<

預計大約2月中上旬發貨

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【其他內容】 【附購買連結】包運費! 台製藍鷹牌 N95 4 層立體口罩 NP-3D 大劈價 最平賣 $108/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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