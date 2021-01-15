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【可用 24 小時!】平面變真．立體! SAVEWO PremiumMask 綠色 Lv3 口罩售 $69/30個

行內熱話 02:42 2021/01/15

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香港口罩廠 SAVEWO 早前推出的 PremiumMask 救世超卓口罩，當中售價僅 $69 盒的綠色版本亦正式在 ZETA 門市開售。
     
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方表示，PremiumMask 救世超卓口罩是廠方精心設計的平面型口罩，採了四摺風琴式設計，加上弧形封邊，一拉就能由平面口罩變成立體形，符合人體力學設計，有效防止漏氣。口罩的鼻樑及嘴部均設有定型條，令口罩立體堅挺，比一般平面口罩有更多的嘴部空間。 

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SAVEWO 指整個口罩均由專用定製物料生產，加上 SAVEWO TypeCool+ 過濾技術，超強過濾效能及超高透氣度，99.9% 的超高過濾效能可維持 24 小時以上。配合特製 ESPP 親水性順滑底層，絕不起毛，呵護肌膚。口罩已符合美國 ASTM LEVEL3 及歐盟EN14683:2019 Type IIR 醫用口罩標準。

綠色版本的規格跟白色一樣，只是後者是關愛版、非獨立包裝，售價較白色平 $30 盒。

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SAVEWO PremiumMask  綠色關愛版規格

-Level 3
-綠色
-175mm*95mm 標準碼 
-30片/盒
-非獨立包裝
-香港製造

售價: $69

(非￼牟利版本：關愛長者、孕婦以及一切有需要人士，購買時不用出示證明，有需要就能購買)

購買地址:九龍深水埗福華街146-152黃金電腦商場地鋪G55號 
電話 : 2688 5366

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【其他內容】 【附購買連結】包運費! 台製藍鷹牌 N95 4 層立體口罩 NP-3D 大劈價 最平賣 $108/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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