【附購買方法】 Medox Pokémon 印花圖案口罩新款登場 Lv3獨立裝售$128盒

Medox 又有新款 Pokémon 推出，兩個新中童款將在 Mask Factory 網店發售。



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店方表示，Pokémon 口罩自推出以來，反應熱烈，現時兩款新角色登塲，包括妙蛙種子和耿鬼。今次推出的是中童尺碼 Level 3 口罩，口罩上更印有角色圖案，特別搶眼！口罩售價為 $128/30個。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。