【疫市營商】一定要裁員減薪結業？2021年中小企要做的 5 件事

無論你是如何渡過慘痛的 2020 年，也不需回頭看，因為已經過去了。如果你的企業在 2020 年生意不俗，證明方向正確，請繼續努力。但如果在 2020 年業績極度不理想，甚至需要減薪、裁減員工、縮減規模等方案維持營運，請企業嘗試參考以下 5 項建議，或會有一點幫助。

新冠肺炎疫情影響最嚴重的，必定是人與人之間的距離。社交距離不是甚麼新事物，只是平日我們不太察覺它的存在， 疫情後卻成為我們用得最多的詞彙之一。如何在社交距離限制下拉近與顧客之間的距離，固然是一門學問，但是作為企業領航者，絕對有責任研究如何令到一些「足不出戶」的顧客，仍然能夠光顧貴公司。方法之一當然就是將企業轉移到網上，或者作 O2O（Online-to-Offline）的轉變，令到客戶可以在網上訂購貨品，並安排到零售點提取，或者直接將貨品送到客戶府上。

裁減員工・縮小總部 上海正取代香港成奢侈品牌地區總部首選地【見下頁】

新冠肺炎疫情當中，很多企業仍然在守株待兔；當疫情經歷了一兩個月之後，雖然市況已愈趨穩定，但其實最壞的情況仍然未出現，如果企業已經改動本來的作業模式，仍然沒有甚麼起色的話，應該是時候改變商業模式，甚至轉變產品或服務的種類，在適當時候賣適當的產品或服務，才是現時「新常態」下的求生之道。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

改變營運中的企業銷售的產品或服務，固然不是易事，新冠肺炎疫情期間大家都爭相搶購防疫物品，然後在自己的渠道銷售；但是當這些產品的需求達到飽和點之後，就有很多企業開始要「損手離場」，售賣或自家生產口罩就是好例子，所以企業在挑選新產品或服務的時候，也要細心考慮，了解市場對新產品或服務的需求，有些短暫新產品，或會成為企業日後的重點業務。

許多企業在新冠肺炎疫情期間要求員工放無薪假期、減人工，甚至是削減人手，以減低成本，令企業得以繼續營運。當然在無可奈何的情況之下，企業瘦身亦無可厚非，但是管理層同樣應該與員工共渡時艱，要知道員工才是企業寶貴的資產及命脈，若果只懂得「肥上瘦下」，不但會打擊員工的士氣之外，當疫情過後，企業亦很難在短時間回復元氣，重拾上升軌道。

疫市必須裁員減薪？屈臣氏 3 招毋須裁員兼打算開分店【見下頁】

新冠肺炎疫情中，其實最重要的是「愛心」和「關懷」，不論是員工或是顧客，應多給他們關懷和鼓勵，互相關懷才是最重要的企業文化，一間有同理心的公司，自然會關愛他人，做一些有愛心的事，售賣有愛心的產品或服務。疫情中「雪中送炭」，總比日後「錦上添花」更難能可貴。

希望大家逆境中仍然緊守崗位，奮發自強，在此更要感謝一眾守護香港的醫護人員，他們無畏無懼，站在抗疫最前綫，每天都冒着生命危險，守護香港人。希望疫情盡快過去，大家在 2021 年可以守得雲開，重新上路。

裁員夠狠老闆最有利？人事顧問：員工辭職不如等被裁補水【見下頁】

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：pierre@Flickr