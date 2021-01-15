大灣區經濟數碼政策主導　香港經濟政策要「倒模」做？

香港貿發局與渣打銀行合編「大灣區營商景氣指數」（GBAI），最近公布第四季指數，表明 2020 年第 4 季度大灣區營商信心持續改善，商業活動現狀「指數」從 2020 年第 3 季的 42.4 攀升至第 4 季的 50.2，超過了 50 的中界線。雲端與流動運算專業人士協會主席陳家豪表示，大灣區全齊經濟體情況下，反映該指數合理。

陳家豪又說：「廣州和深圳兩大龍頭城市，新基建及經濟數碼政策主導，形成新經濟體；加上大灣區集合農業、製造業、建造業、物流業等行業成核心，令兩大城市騰飛，在新經濟主導下指數反映合理。」

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▲ 雲端與流動運算專業人士協會主席陳家豪

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報告又指，香港經營「現狀」營商指數 34.9，及「預期」營商指數 38.3 較廣州、深圳、佛山、東莞、澳門和其他城市中低。陳家豪認為：「大灣區實行對外經濟，兼容工業和農業發展，相對香港付出有限度。事實上，大灣區加上香港成為獨立經濟體，可媲美美國矽谷。至於，香港如何發展和啟動新經濟政策，能夠將傳統住來轉去新住來。」

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至於企業電子支付問題，陳家豪又說：「香港還停留傳統思維，如香港金管局電子支票存票服務（e-Cheque）電郵簽收用不到。另外，香港沒有統一銀行對帳服務，雖然電子化卻要人手處理帳務，香港中小企網購沒有優勢，反映政府政策『不貼地』。」

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