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【食肆欠租】（新增東主回應）龍門冰室沙田分店欠租差餉23萬元　遭業主入稟要求交吉

業界頭條 18:26 2021/01/14

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新冠肺炎疫情打擊本地食肆，加上政府實施晚上 6 時後飲食處所「禁晚市」，令餐飲業生意大跌。龍門冰室（瓏門冰室）位於沙田河畔花園的舖位，其東主張俊傑早前遭業主入稟高等法院，指他自去年 7 月起拖欠差餉等費用，至 12 月再拖欠租金，要求他將舖位交吉，並還款約 23 萬元。

龍門冰室創辦人張俊傑在其 Facebook專頁承認，沙田分店出現欠租 1 個月租金的情況。他表示，自從餐廳沒有晚市堂食後，全線分店每月的生意額大跌接近一半。他又指，「錢就得咁多，畀得到食材、人工，就畀唔到租金」，衡量輕重後，決定先支薪予員工。

維園年宵取消也不怕！王維基HKTVmall辦花市支持本地花農 見下頁

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

龍門冰室創辦人張俊傑在其 Facebook專頁上承認，沙田分店出現欠租 1 個月租金的情況

疫情下吉鋪處處？沙田商場租戶抗疫奇招自救（有片）見下頁

曾經有 8 間分店的龍門冰室，在去年 12 月結束屯門店業務，計及在去年 12 月結業的尖沙嘴瓏門 Cafe 及 瓏門冰室（紅磡分店），龍門冰室在去年年內已關閉 3 間門店。

陳肇始：商場或需提早關門強制裝「安心出行」 租戶：無半日生意仲要幫疫情埋單？見下頁

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Photo：龍門冰室Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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