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【逆市招聘】把握機會應徵外國職位？LinkedIn：遙距工作空缺增4倍

商管策略 18:07 2021/01/15

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新冠肺炎疫情下，遙距工作成為大趨勢，同時也令提供遙距辦公的職位空缺數量有所增長。職場人脈平台 LinkedIn 發表的最新工作趨勢報告顯示，提供遙距辦公的職位空缺數量增加近 4.5 倍。

LinkedIn 資深編輯 Andrew Seaman 指出，受新冠肺炎疫情影響，提供遙距辦公的美國企業職缺數量增長 4.5 倍。在 11 月時，應徵遙距工作的數量佔整體應徵比例超過 15%。想找工作的人可以趁這個時間應徵外國公司的遙距職缺，可以留在國內工作同時享有國際工作經驗。例如，空缺數量增長最多前幾名職位中，有1/4 的金融貸款相關職位可遙距辦公，若你應徵專業工程師職位，通常也可以在家工作（WFH）。

衛星辦公室・混合工作 兩地辦公成疫後新趨勢見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

去年全球各地的消費者經常網購，令前線電商人員登上職位空缺數量增加最多的榜首。

Tim Cook 年薪逾1億股東嘩然 蘋果擬以「ESG」衡量高層薪酬標準見下頁

2021 年的工作趨勢受新冠肺炎疫情影響而有轉變，因去年全球各地的消費者經常網購，令前線電子商貿人員登上職位空缺數量增加最多的榜首。

據 LinkedIn 數據顯示，倉庫人員、送貨員等電商前線職位空缺數量比 2019 年同期大增 73%。此外，不管是工作或日常生活，人們更加依賴線上溝通，令專門開發網上工具的工程師的空缺數量亦有增長。

經常黑面・閉上眼只有公事？認識「職業倦怠」9 大症狀見下頁

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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