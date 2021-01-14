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【兩種顏色】屈臣氏 WatsMask 出新款! 推 Lv3 幼童口罩 獨立包裝特價售 $75/30個

業界頭條 18:10 2021/01/14

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屈臣氏 WatsMask 又推出新款，今次是推出幼童口罩。
   
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雖然香港市面口罩供應甚多，但針對幼童的口罩選擇仍不多。屈臣氏 WatsMask 今次推出的幼童口罩，就採用 125 x 75mm 尺寸，方便小朋友使用。新口罩暫只有粉紅和藍兩色，支援 Level 3 最高防護，一盒 30 個獨立包裝售價為 $119，易賞錢會員剛可以 $79 購得。

【其他內容】 【每片賣$0.8】返工抵用! Govek LEVEL 3 白色獨立包裝口罩 售$24/30個
 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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