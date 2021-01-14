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【每片賣$0.8】返工抵用! Govek LEVEL 3 白色獨立包裝口罩 售$24/30個

行內熱話 17:31 2021/01/14

分享：

Govek LEVEL 3白色獨立包裝口罩

 莎莎表示，Govek LEVEL 3白色獨立包裝口罩正進行特賣。
   
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Govek LEVEL 3白色口罩不但擁有 Level 3 高防能力， 而且更是獨立包裝，方便衛生。由今日起在各門市和網店，原價 $49 的口罩，更以 $48/2 盒優惠價發售，平均每片都只需 $0.8。

Govek 口罩規格

30個獨立包裝 － 白色
符合ASTM Level 3 標準
過濾效率PFE≥99%，BFE≥99%
有效過濾微細灰塵，細菌，花粉
STC (香港標準及檢定中心) 檢測認證
尺寸: 175mm x 95mm
中國製造

售價: $48/2盒；$28/盒

【其他內容】 名牌高防! 日版 Medicom Safe Mask Premier Elite Level 3 口罩售 $115/50個

Govek LEVEL 3白色獨立包裝口罩

【其他內容】 日本 Skater Hello Kitty/My Melody 童裝口罩 平售 $45/20個    

【其他內容】 【附購買連結】包運費! 台製藍鷹牌 N95 4 層立體口罩 NP-3D 大劈價 最平賣 $108/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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