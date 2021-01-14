【每片賣$0.8】返工抵用! Govek LEVEL 3 白色獨立包裝口罩 售$24/30個

▲ Govek LEVEL 3白色獨立包裝口罩

莎莎表示，Govek LEVEL 3白色獨立包裝口罩正進行特賣。



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Govek LEVEL 3白色口罩不但擁有 Level 3 高防能力， 而且更是獨立包裝，方便衛生。由今日起在各門市和網店，原價 $49 的口罩，更以 $48/2 盒優惠價發售，平均每片都只需 $0.8。

Govek 口罩規格



30個獨立包裝 － 白色

符合ASTM Level 3 標準

過濾效率PFE≥99%，BFE≥99%

有效過濾微細灰塵，細菌，花粉

STC (香港標準及檢定中心) 檢測認證

尺寸: 175mm x 95mm

中國製造



售價: $48/2盒；$28/盒

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▲ Govek LEVEL 3白色獨立包裝口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。