【零售曙光】趁旺角・尖咀高空置率開快閃店？四大核心零售區舖租跌近3成

新冠肺炎疫情重創香港零售業，市面吉舖處處。地產服務公司世邦魏理仕（CBRE）表示，去年第 4 季「四大核心零售區」的一線街道空置率降至 15.7％，其中尖沙咀的空置率最高。該機構預計，今年商舖租金下跌 5 至 10%。

同樣吉舖處處的旺角，位於亞皆老街及西洋菜南街交界的前 Texwood 蘋果牌牛仔褲舖位，早前以港幣 15 萬元短租形式租予休閒服裝店 Baleno 作限時折扣店。

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至於在西洋菜南街、旺角中心對面的相連舖位，自去年 5 月卓悅棄租後，在去年 11 月獲主打平價陶瓷餐具的「缸瓦佬」以月租約 8 萬港元作短租用途，以面積 1,600 平方呎計，呎租僅 50 元，租金較卓悅棄租前的月租 52 萬港元大跌 8 成半。

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▲ 位於亞皆老街及西洋菜南街交界的前 Texwood 蘋果牌牛仔褲舖位，早前以 15 萬元短租形式租予休閒服裝店 Baleno 作限時折扣店

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世邦魏理仕表示，核心區街舖空置率為 15%，以快時尚、化妝品及藥房的收縮速度最快。四大核心零售區去年租金按年下跌 27.2%，為有紀錄以來最大年度跌幅。現時租金已重返至 2004 至 2005 年水平。機構預期，今年商舖租金跌幅將比去年溫和，料跌 5% 至 10%，跌幅集中在上半年發生。

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Photo：美聯工商舖、Baleno HK