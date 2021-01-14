【附購買連結】Maeli Studios x masklab 農曆新年版 三款精美設計售 $78 盒

香港口罩廠 masklab 和 Maeli Studios 再次聯手，為農曆新年設計了三款充滿活力的新圖案，紀念春天和牛年的到來。



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今次新設計有三個新圖案，包括 :

GOLDEN OX 金牛獻瑞: 農曆新年光彩奪目，花香豐富，略帶金色，藍色和黃色，為您增旺運勢，是充滿過年氣氛的口罩設計！ 看看您是否能找到在圖案中驕傲地站著的金牛。

SPRING FORTUNE 迎春接福: 以充滿喜氣的藍色，金色，綠色和紅色，向新的一年致敬，並讓您的運勢加倍！ 在色彩鮮豔的抽象燈籠中可以發現縮在角落的小牛。

BLOOM 花開富貴: 慶祝春天和花朵盛開。 花開富貴（BLOOM）用象徵歡樂的菊花創造出一個花園，慶祝新的起點。仔細一看，在眾多植物中，藏有一隻小蜥蜴。 這個設計為上次最受歡迎的花聲笑語改版。

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masklab 口罩規格



- 所有口罩均為最新的KF 2.0設計：

- 達到ASTM F2100 Level 3（美國最高標準）

- PFE>99.9%, BFE 99.9%

- 歐盟防護面罩標準EN 149 FFP2認證

- 極度透氣防護面罩

- 液體阻擋 160mmHg

- 無毒無偶氮顏料染色

- 190mm x 85mm，獨立包裝

- 香港製造，ISO認證Class 7無塵室

- 一盒十片口罩



售價: $78盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。