【疫市營商】租Wi-Fi蛋月入200萬跌剩3萬　轉網銷・KOL直播推廣收復失地

新冠肺炎肆虐重擊全球旅遊業，跟旅遊相關的行業悉數受到牽連「民不聊生」，有「Wi-Fi 蛋」（流動無線路由器）租賃服務商在疫情下毅然轉向電子商貿，在新興網購環境裏投身網上零售批發，在疫市裏更擴充公司規模。

「爽WiFi」創辦於 2015 年，創辦人李垣（Michael）說：「我們是 WiFi 蛋租用公司，第一年創業時營業額不高，只有大約 100 萬港元，第 2 年生意有爆發性增張去到 1,000 萬元，第 3 年更加去到 2,000 萬元，可以說生意隨著旅遊業蓬勃發展而節節上升。可是到 2020 年疫情爆發，航空業、旅遊業是重災區，我們一個月的營業額由 200 萬元跌到 3 萬元。」

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年初時港人瘋狂搶購防疫產品，「爽WiFi」當時亦有為港人搜羅貨品，惟貨源開始穩定後，公司面臨壓貨問題，經營雪上加霜。李垣乾脆以自家網上平台銷售產品，反應卻出奇地好，遂起了轉型念頭。

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▲ KOL直播買在今年年初推出，非常受歡迎。

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「爽 WiFi」後來推出直播節目《KOL直播買》，跟中小企合作宣傳推廣，除了防疫產品外，更開始涉足美妝、食品、生活用品等營銷推廣。李垣表示，由概念到實際推出節目，中間只經過了 3 星期，年初首次開播時更有 1,500 人同時收看，可以說是當時首批捉緊了電商浪潮的人，之後生意愈來愈好，更開始進軍批發業務。

李垣說：「本身我們有 3,000 平方呎的辦公室，之後便再租隔離 3,000 呎位用來放貨物，現在我們有數間網店分別賣急凍食物等產品。中間的過渡期的確處處是挑戰，本身公司是服務業，後來做產品批發、零售，可以說全間公司都轉了行，以前是客服的同事變成了採購，會計員工變成了倉務。不過，最感恩的是公司不用炒人，全公司一齊渡過難關，後來生意慢慢上升，現在做得番以前 7 成生意。」

▲ 「爽WiFi」創辦人李垣。

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李垣曾在「最佳僱員僱主選舉 2018」裏榮獲「最佳僱主」獎項，他表示現時公司仍然有做 Wi-Fi蛋租用業務，也有有派員工在機場上班，一來是不希望解僱跟自己一直同行的同事，二來「爽 WiFi」一直以來都是 Wi-Fi 蛋租用公司，希望新冠肺炎疫情過去後，公司能繼續為香港人服務。

▲ 「爽 WiFi」在疫市下更租用了隔壁單位用來存貨。

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