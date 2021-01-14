【管理Tips】打工仔燥底皆因電腦差？Dell研究︰科技體驗差令生產力大減3成

企業實行「在家工作」（WFH）已成為大趨勢，電腦亦成為打工仔的必要設備，但當遇到電腦故障、網絡中斷等情況隨時令人「燥底」！電腦廠商戴爾科技（Dell Technologies）最近的研究顯示，不良科技體驗除了增加用家者壓力，生產力更大減 30% ！

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戴爾科技聯同神經科學公司 EMOTIV 合作，讓測試者感受糟糕的科技使用經驗，然後偵測他們的腦電波來評估其反應。在這項測試中，測試者會遇到無法登入、操作遲鈍的應用程式或電腦程式「死機」等情況。

研究結果顯示，不良科技體驗會影響員工日常工作量，尤其是「Z世代」（即 1990 年至 2000 年出生的人）和「Y世代/千禧世代」（約指 80、90 後）的測試者情況較顯著，生產力可減少高達 30% 。

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▲ 不良科技體驗會影響員工日常工作量，尤其是 Z 世代和千禧世代的測試者情況較為顯著，生產力可減少高達 30%

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戴爾科技顧客體驗部門主管 Cile Montgomery 表示，即使用戶十分熟悉電腦操作，不良科技體驗都會對人有影響。他又指，年輕人受到的影響似乎較大，因為他們預期使用科技應該很順利。

在家工作成為趨勢，但當設備遇到故障時，並不會像在辦公室般會有人員協助，往往都要自行解決問題。這項研究有些值得參考之處，企業必須認知到不良科技設備會對員工情緒造成衝擊及影響生產力，因此需要更多的事前投資、升級在家工作設備與不間斷的技術支援。

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Photo：BarnOwl、pexels