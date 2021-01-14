【創業Tips】兩大原因排名超英趕美！波羅的海3國成最佳創業國家

創業除了要有足夠資金，在哪個地方開公司也是重要一環。雖然歐美國家是不少初創創業的首選地，但據歐洲跨國創投公司 Index Ventures 指出，波羅的海三小國（愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛）是歐洲最適合初創企業的國家，排名甚至超越英美國家。

Index Ventures 的調查表示，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛在 22 個國家排名中名列前茅，排名比美國、英國、以色列、法國和德國更高，主要是因為新推出的股票期權政策更易吸引和留住員工。

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▲ 不少規模較小的新創傾向派發股票期權給員工，因為與大型公司相比它們難以提供高薪誘因來吸引員工

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拉脫維亞在去年 12 月推出新政策為新創公司員工提供免稅優惠，並減少出售股票前持有時間的禁售期。不少規模較小的新創傾向派發股票期權給員工，因為與大型公司相比它們難以提供高薪誘因來吸引員工。Index Ventures 合夥人 Martin Mignot 表示，儘管這些政策變化對拉脫維亞、立陶宛的初創企業來說是好消息，他認為更需要歐盟其他地區效仿此政策。

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Photo：State Department、unsplash