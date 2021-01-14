【香港製造】彩色更可愛! 新款 Miffy 圖案口罩 即將登場

曾推出多款港產 Miffy 口罩的東興大藥房表示，將推出新款 Miffy 口罩。



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店方在 Facebook 發帖，提供多款全新的 Miffy 口罩設計。今次新設計最明顯的改變是轉用全彩印刷，把 Miffy 圖案印到口罩上，比之前的壓印設計更搶眼。不過店方尚未公布其他詳情。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。