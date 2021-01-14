【再 77 折優惠】Maskology Style 型格色系 Lv 3口罩 售 $68盒起

專做學生口罩的香港口罩廠 Maskology，亦有針對成人市場推出新產品。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次廠方推出的 Style 型格色系口罩，提供全新 6 款顏色，分別為:幻影藍 Phantom Blue、珊瑚粉 Coral Pink、石墨黑 Graphite Black、翠柏綠 Cypress Green、霧灰 Misty Grey 和木槿紫 Hibiscus Purple。

口罩除是 Level 3 和 3E>99% 規格外，更有 175mm 成人及 160mm 日系女士兩個尺寸供用家選擇。兩個尺寸均使用包膠雙鐵芯鼻樑條設計，型格又貼面。

【其他內容】 名牌高防! 日版 Medicom Safe Mask Premier Elite Level 3 口罩售 $115/50個

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



【其他內容】 【附購買連結】包運費! 台製藍鷹牌 N95 4 層立體口罩 NP-3D 大劈價 最平賣 $108/50個

Maskology產品詳情：

預售日期︰2021年1月14日中午12時正

包裝及數量：每盒20個

售價︰每盒 $68 (175mm) 或 $78 (160mm)，

限時優惠︰Maskology Style – 型格色系任何3盒 9折, 5盒85折

(會員可同時享有會員折扣，高達77折優惠)

口罩購買連結<<<

【其他內容】 日本 Skater Hello Kitty/My Melody 童裝口罩 平售 $45/20個

【其他內容】 【附優惠詳情】一套五款! 快適嘉納米賀年口罩 海皇售 $12 套

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。