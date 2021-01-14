【一盒齊三款】Govek 千鳥格 Level 3 口罩 獨立包裝售 $78/30個

莎莎香港表示，正在各門市和網店發售最新的 Govek 千鳥格口罩。



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此 Govek 千鳥格口罩設計時尚，分局有深色系和淺色系兩大系列，一盒已有齊同一系列的三款口罩，最適合文青 OL 使用。此口罩更升級至 Level 3 水平，保護力更強。售價為 $78/30個。

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Govek口罩規格



30個獨立包裝

符合ASTM Level 3 標準

過濾效率PFE≥99%，BFE≥99%

有效過濾微細灰塵，細菌，花粉

STC(香港標準及檢定中心) 檢測認證

尺寸: 175mm x 95mm

售價: $78/盒 2盒或以上可享 9 折

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。