【附購買連結】包運費! 台製藍鷹牌 N95 4 層立體口罩 NP-3D 大劈價 最平賣 $108/50個

藍鷹牌香港代理表示，為迎接新設計盒子, 現貨舊盒要清貨減價!



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次清貨優惠由即日起至 1 月 15 日，網店和門市皆同步發售。藍鷹牌 N95 4 層立體口罩 NP-3D 各尺寸原價 $160/50 個，現買 3 盒送 1 盒 (可混色混尺碼)。店方指買 10 盒 NP-3D 平均只售 $108。

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門市地址: 新蒲崗五芳街8號利嘉工業大廈7樓C1室 [鑽石山A2出口](Tel#3577 8799)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。