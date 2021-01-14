【疫市直擊】婚紗攝影式微　攝影公司轉影產品室內設計抗疫市

▲ 疫情期間公司開始與不同的室內設計公司、酒店合作。

新冠肺炎肆虐，婚宴被逼延期、取消，連帶令婚禮相關的攝影公司亦備受影響，有公司轉型及時，改為拍攝食品和室內設計，在疫市站穩腳跟。

「Just Photo Studio 照想館」創辦於 2018 年，公司現有 4 名員工，分別擔任拍攝、錄影、後期製作等等，創辨人 Justin Tang 說：「2019 年我們的收入主要來自於婚禮拍攝以及家庭照拍攝，但其實當時婚禮攝影已慢慢式微，一來開始流行在外國註冊、行禮，二來本地情侶開始傾向簡單儀式，不擺酒、不搞出門入門，連帶令到這一行變得難做。」

通訊軟件主動出擊找客源 美容公司逆市開 7 分店【見下頁】

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

▲ 不少食物商都樂於挆資在產品照片上。

遊客絕跡轉推室內攝影體驗 租借旗袍店生意靠本地客逆轉【見下頁】

有見及此， JUST PHOTO 在 2019 年便開始轉型，專門為公司團隊、專業人士進行商業拍攝，可惜疫情爆發後又要再次求變。

Justin 解釋：「例如我們有時會幫內地大公司的精英團隊進行商業拍攝，但疫情下我們無法去內地，就自然要在香港尋求其他商機。後來我們開始和室內設計師、酒店合作，做一些空間拍攝，一些樓盤租售的商業拍攝我們亦會涉足；食品工場也是我們的合作對像，他們因應時勢會做一些急凍食材，例如急凍雞煲，又或者會做外賣套餐、到會等等，為了刺激銷情這些老闆都很樂意聘請請攝影師，務求將產品拍得更加吸引。」

▲ Just Photo Studio 照想館創辨人 Justin Tang。

傳統行業一成不變？手工啤廠：要突圍始終要有本土特色【見下頁】

Justin 苦笑，新冠肺炎疫情剛爆發時的數個月生意急跌，甚至要蝕租，後來公司不停接觸新題材，終於讓營業額慢慢回升，雖然收入仍未追得上婚禮攝影時的高峰，但及早轉型，總好過等婚禮攝影做不下去時才急急轉身。

▲ 疫情裏公司拍攝了各式產品的照片。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】