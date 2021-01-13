【勞工法例】政府建議每兩年加 1 日法定假日　2022年佛誕將變「勞工假」

特區政府早前公布建議修訂《僱傭條例》，增加勞工假法定假期的日數，由 12 日增至 17 日，並每 2 年增加 1 日，於 8 年內（即 2030 年）令法定假期與公眾假期看齊。

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勞工及福利局向立法會提交文件，將爭取於明年開始實施，目標是將 2022 年的佛誕新增成法定假日，而其餘次序為每 2 年增加的法定假期為聖誕後的第一個周日、復活節星期一、耶穌受難節和翌日。

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當局指，如一次過或短時間內將法定假期與公眾假期日數睇齊，會對中小企造成過度的人力及營運成本壓力。又指估計每增加 1 天法定假日，企業潛在額外開支大約要港幣 6 億 3,000 萬元，全港近 4 成僱員、即約 120 萬人將受惠。又強調考慮到新冠肺炎疫情對經濟的潛在影響，以每 2 年增加 1 天的做法，可在僱員福利與僱主利益間取得適當平衡。

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