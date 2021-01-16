  • 16°C
香港時間 : 2021117日 (日) 06:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港製造】月賣過千盒　兩港男疫市望重振香港糖果業（有片）

商管策略 14:24 2021/01/16

分享：

新冠肺炎疫情帶來「災難」也帶來商機，造就不少網店誕生。有香港本土品牌以水果糖做主打，每個月更成功賣出過千盒，兩位年青人在疫情下毅然創業，希望憑著自己的手藝，讓香港人品種到本地製造糖果之餘，也盼望重振香港的糖果業。

百子由阿謙和 Leo 在 2020 年 1 月創立，有烘焙經驗的阿謙負責出品，Leo 則負責宣傳。產品之一的手工糖分成 3 個系列，有牛奶糖、水果糖及鳥結糖，共有 9 款口味。

首創話梅朱古力 兩姊妹拍住上造出真正「香港味道」見下頁

百子創辦人Leo(左)和阿謙(右)

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

百子水果糖混合台灣水麥芽、日本海藻糖等，加上新鮮水果蓉烹飪，再加入果乾果仁攪拌放涼，成份天然，入口不會過甜或黏牙。Leo 表示，兩個人在新冠肺炎疫情下創業雖然困難，但從好方面看，「我們想試試究竟在最壞及最艱難的環境下能否生存得到，經過這段時間發現，我們係可以繼續 Keep 住經營下去。」

能夠在最壞的時候生存，Leo 和阿謙認為，香港以前是個輸出糖果知名地區，但現時全港老牌糖果店只剩下幾間，新的品牌不多，他們希望靠著自己的手藝創造更多新產品。

首創白蘭花香水  小店撐本地農業將「集體回憶」賣到全球見下頁

百子的的手工糖分成 3 個系列，有牛奶糖、水果糖及鳥結糖，共有 9 款口味

開網店・直播促銷・IP授權  港產手袋品牌搶年輕人市場「抗衰老」見下頁

水果糖是百子主打的產品之一，Leo 表示每個月賣出超過 1,000 至 2,000 盒單款口味水果糖。

為令品牌更多人認識，百子有獨特的市場策略。Leo 解釋，公司理念一開始並不是打算做「搵快錢」生意，而是想做「可以一直做落去」的生意。他覺得最好的接觸媒介就是透過試食和口耳相傳作為市場策略。

Leo 總結,，最真實回應是顧客的家人說你的產品好食，而非「廣告話俾畀你聽好食」，因此品牌的市場策略令到更多人成為品牌的忠實 fans ，或者當客人想購買糖果時會想起百子這個品牌。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市直擊】推外賣套餐・盤菜　酒樓破天荒過年減價求客
2021/01/09
【疫市直擊】推外賣套餐・盤菜　酒樓破天荒過年減價求客
【疫市直擊】賣年糕送腸粉醬？食店推自製招牌麻香汁回饋街坊（有片）
2021/01/13
【疫市直擊】賣年糕送腸粉醬？食店推自製招牌麻香汁回饋街坊（有片）
創業 市場拓展 疫情 小吃 零售 新冠肺炎疫情 香港 小店

下一篇文章

【SME學堂】毋須2500元就買到！客人家中自製唇膏YSL搶攻定製市場（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣