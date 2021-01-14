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【疫市營商】抗疫有功意外收獲？來台灣外籍企業家・專才急增2倍

業界頭條 17:02 2021/01/14

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台灣採取強硬果斷措施阻止新冠肺炎疫情在境內擴散，其措施被外界認為取得佳績，吸引令外國人才來台。去年前 10 個月，獲得台灣居留權的外籍企業家人數，由 2019 年的 358 人增至 820 人。

據台灣移民署數據顯示，截至 2020 年 11 月，共有 792,401 名外籍人士獲得台灣居留證，較 2019 年的 785,341 人增加。此外，在2020 年前 10 個月，獲得居留權的外籍企業家人數，也從 2019 年的 358 人增至 820 人。

日本積極吸香港金融人才 經濟學者：惟需解決生活3大問題見下頁

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去年前 10 個月，獲得台灣居留權的外籍企業家人數，由 2019 年的 358 人增至 820 人

逾4成在港美國企業對香港前景悲觀 逾3成指香港競爭力降低見下頁

台灣就業金卡辦公室（Taiwan Employment Gold Card Office）代表指，外籍人士申請就業金卡居留台灣的主要原因之一，可能是為了躲避新冠肺炎疫情，而且申請人的子女可以在台灣升學也是原因。

鑒於 Google、IBM、微軟和高通等外企自 2018 年以來，相繼在台灣擴大投資，令到台灣在外籍人士心目中的地位也有所上升。

裁減員工・縮小總部 上海正取代香港成奢侈品牌地區總部首選地見下頁

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Photo：unsplash、ArtemasLiu

撰文 : 廖淑瑩

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