【疫市營商】抗疫有功意外收獲？來台灣外籍企業家・專才急增2倍

台灣採取強硬果斷措施阻止新冠肺炎疫情在境內擴散，其措施被外界認為取得佳績，吸引令外國人才來台。去年前 10 個月，獲得台灣居留權的外籍企業家人數，由 2019 年的 358 人增至 820 人。

據台灣移民署數據顯示，截至 2020 年 11 月，共有 792,401 名外籍人士獲得台灣居留證，較 2019 年的 785,341 人增加。此外，在2020 年前 10 個月，獲得居留權的外籍企業家人數，也從 2019 年的 358 人增至 820 人。

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▲ 去年前 10 個月，獲得台灣居留權的外籍企業家人數，由 2019 年的 358 人增至 820 人

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台灣就業金卡辦公室（Taiwan Employment Gold Card Office）代表指，外籍人士申請就業金卡居留台灣的主要原因之一，可能是為了躲避新冠肺炎疫情，而且申請人的子女可以在台灣升學也是原因。

鑒於 Google、IBM、微軟和高通等外企自 2018 年以來，相繼在台灣擴大投資，令到台灣在外籍人士心目中的地位也有所上升。

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Photo：unsplash、ArtemasLiu