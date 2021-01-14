【狂人再出手】Elon Musk 定下今年4大目標　每項都意想不到！

「創業狂人」馬斯克（Elon Musk）早前取代亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯成為全球首富。這位每周工作 120 小時的「工作狂」為他負責的業務也訂定 4 大發展目標，每一項都「驚為天人」！

（1）全自動駕駛汽車將面世

Elon Musk 對 2021 作出的預測包括 SpaceX 及 Tesla 業務。他表示，Tesla 將可在 2021 年推動「完全自動駕駛」（FSD）的訂閱制方案，並推出全自動駕駛車輛，更預測在 2030 年前，將會有 80％ 車主選擇使用電動車，而且幾乎所有車都有 L5 級自動駕駛能力 。

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（2）太陽能業務增長將超過電動車

Elon Musk 亦預測，太陽能和儲能業務增幅可在 2021 年超過電動車市場 。他表示，Tesla 的能源公司有機會發展至跟汽車業相類規模，甚至可在 2021 年超過電動車業務。跟前一季相比，太陽能屋頂的安裝數量的確增加了兩倍有多。

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▲ Elon Musk表示，Tesla 將可在 2021 年推動「完全自動駕駛」（FSD）的訂閱制方案，並推出全自動駕駛車輛

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（3）推出衛星網絡

在其太空業務方面，Elon Musk 預測衛星網絡將於 2021 年正式推出 ，而其實 SpaceX 去年已發射超過 1,000 個衛星繞地球運行，並已在美國部分地區開放衛星網絡 Starlink 供美加地區用戶使用，故此預測有機會實現。

（4）人類重返月球

最後，Elon Musk 預測人類將可在 2021 年重新踏足月球 。據 SpaceX 計劃，他們將於今年 10 月發射獵鷹 9 號火箭，而美國太空總署（NASA）也計劃在 2024 年將第一對夫婦送上月球。不過，此預測的不確定因素或是最大。

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Elon Musk 新一年的工作目標每項都看似偉大，但能否真正實現似乎還是未知之數。

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Photo：unsplash、The Whit Online、Quartz