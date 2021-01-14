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【狂人再出手】Elon Musk 定下今年4大目標　每項都意想不到！

商管策略 20:14 2021/01/14

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「創業狂人」馬斯克（Elon Musk）早前取代亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯成為全球首富。這位每周工作 120 小時的「工作狂」為他負責的業務也訂定 4 大發展目標，每一項都「驚為天人」！

（1）全自動駕駛汽車將面世

Elon Musk 對 2021 作出的預測包括 SpaceX 及 Tesla 業務。他表示，Tesla 將可在 2021 年推動「完全自動駕駛」（FSD）的訂閱制方案，並推出全自動駕駛車輛，更預測在 2030 年前，將會有 80％ 車主選擇使用電動車，而且幾乎所有車都有 L5 級自動駕駛能力 。

逆市如何成功創業？Tesla創辦人Elon Musk 5個創業心法見下頁

（2）太陽能業務增長將超過電動車

Elon Musk 亦預測，太陽能和儲能業務增幅可在 2021 年超過電動車市場 。他表示，Tesla 的能源公司有機會發展至跟汽車業相類規模，甚至可在 2021 年超過電動車業務。跟前一季相比，太陽能屋頂的安裝數量的確增加了兩倍有多。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

Elon Musk表示，Tesla 將可在 2021 年推動「完全自動駕駛」（FSD）的訂閱制方案，並推出全自動駕駛車輛

疫後科技趨勢新舊融合 2021 年企業科技前瞻（上）見下頁

（3）推出衛星網絡

在其太空業務方面，Elon Musk 預測衛星網絡將於 2021 年正式推出 ，而其實 SpaceX 去年已發射超過 1,000 個衛星繞地球運行，並已在美國部分地區開放衛星網絡 Starlink 供美加地區用戶使用，故此預測有機會實現。

（4）人類重返月球

最後，Elon Musk 預測人類將可在 2021 年重新踏足月球 。據 SpaceX 計劃，他們將於今年 10 月發射獵鷹 9 號火箭，而美國太空總署（NASA）也計劃在 2024 年將第一對夫婦送上月球。不過，此預測的不確定因素或是最大。

數據私隱・量子運算・巨企分拆 2021 年企業科技前瞻（下）見下頁

Elon Musk 新一年的工作目標每項都看似偉大，但能否真正實現似乎還是未知之數。

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Photo：unsplash、The Whit Online、Quartz

撰文 : 廖淑瑩

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