日本 Skater Hello Kitty/My Melody 童裝口罩 平售 $45/20個

一向有平口罩賣的深水埗電子特賣城，今次竟發售日本 Skater 口罩。



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今次店方的 Skater 口罩，有不同公仔款式，有平面和立體，也有包裝和盒裝。主要是小主和中童尺寸。3D 款售 $19/5個，平面為 $25/10個，盒裝3D 款則是 $45/20個。

例如 Skater Hello Kitty/My Melody 小童口罩，只售 $45/20個，比市面常見的 $75 盒平。注意店方發售數量有限，售完即止。

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地址:深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。