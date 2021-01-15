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【疫市營商】派對到會無生意急轉雞煲到會　追回舊數兼出口美加

商管策略 10:21 2021/01/15

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新冠肺炎肆虐，派對、兒童活動悉數取消，有為其提供食物到會的公司生意劇跌，幸而迅速轉型，利用雞煲到會成功站穩陣腳，更計劃跟出口商合作，料農曆新年後產品可銷售至美加。

Enjoy Party Catering 樂婷到會創辦人 Jessica Leung 說：「本身我是從事市場推廣，後來有了小朋友，便決定花更多時間陪他們並開始創業，小朋友的飲食是否健康是父母極為看重，經過研究後，我便嘗試做小朋友派對到會的生意，主打健康飲食。利用合理價錢提供無味精、無激素的材料，讓更多人可以接觸這方面的食物。」

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樂婷到會創辦人 Jessica Leung 。

生意一路平穩，尤其香港這方面的市場頗大，兒童活動的參加人數可以由 30 至 300 人不等，可惜新冠肺炎疫情爆發後所有相關活動取消，定單急跌 99%。Jessica 指 2 月、3 月時還在冀望疫情會過去，但到 4 、5 月時便發覺非主動轉型不可，除了推出 4 至 6 人的少人數到會套餐外， 更開始用自己的煮食經驗開發雞煲產品。

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雞煲與爐具公司合作，非常精美。

Jessica 說：「健康飲食是現時的市場趨勢，所以我們雞煲無味精、無添加、無激素，不會用坊間的雞煲醬，全都是自己調味，所以口味轉獨特之餘，吃完也不口渴。份量足價錢合理，生意開始慢慢回升。後來我們更跟爐具品牌合作，在到會上提供更精美的爐具，甚至因應市場需求開始提供韓燒食品到會。2020 年聖誕的營業額甚至追得上 2019 年聖誕。」

Jessica 指出近期更有出口商和他商談合作，考慮以急凍方法將雞煲銷售至美加等地，笑言過年後便會將計劃提上日程。

韓燒到會一樣可以吃得健康。

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撰文 : 陳文政

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