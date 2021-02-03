【香港製造】企業抗疫用品需求大增　港產LED消毒燈瞄準定製市場（有片）

新冠肺炎疫情持續整整 1 年有多，新冠肺炎病毒成「新日常」，市民防疫變為常識，但個人以至企業需要工具抗疫。有健康生活品牌研發 LED 消毒燈對準防疫產品市場，除在化妝品及電器用品店鋪等消費場合發售，亦跟「檢疫酒店」合作，助隔離檢疫人士自行使用產品消毒，在企業市場「耕耘」。

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政府去年 12 月底實施檢疫酒店計劃，合共 36 間酒店成為指定檢疫酒店。時捷照明 Life In Motion 創辦人兼行政總監嚴子杰（Jacky）透露，去年跟其中一家檢疫酒店合作，將公司產品放至酒店房內供強制檢疫人士使用。14 日強制檢疫期間酒店清潔工不會清理房間，隔離檢疫人士可於房間內使用消毒燈消毒及清潔，現階段跟其他酒店相討合作機會。

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時捷照明在 2011 年由時捷集團成立，主要業務為照明工程，供應 LED 照明設備予發展商、酒店及商場等客戶；業務遍布於香港、澳門、大中華地區，甚至東南亞，亦透過貿易發展局的「T-box升級轉型計劃」打入印尼和馬來西亞市場。不過，最近 1 年受新冠肺炎疫情影響，只能跟潛在買家開視像會議，了解當地市場趨勢。

嚴子杰表示：「時捷照明成立初年，LED 電子元件尚未普及，產品質素參差，故我們專攻 LED 半導體電子元件製造，以及提供定製方案。現在本港多間酒店及商場有使用公司 LED 屏幕及燈光照明。」

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2020 年新冠肺炎疫情是時捷照明業務的轉捩點。嚴子杰指，公司過往業務針對企業市場（B2B），疫情期間推出一系列消費者用消毒燈，轉攻消費市場（B2C），繼而衍生多元商業品牌合作機會。

嚴子杰認為，現時電子產品講求實用外，未來趨勢圍繞品牌管理及定製化，臨近農曆新年推出網購優惠，提供消毒燈免費刻名服務，利用雷射打印技術，讓顧客可刻上新年祝福語或人名。他笑言：「今年情人節消除新冠肺炎病毒燈，好過收朱古力或果籃！」

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