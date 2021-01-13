【安心出行】陳肇始：商場或需提早關門強制裝「安心出行」　租戶：無半日生意仲要幫疫情埋單？

第四波新冠肺炎疫情嚴峻，政府收緊各項防疫措施，食物及衞生局局長陳肇始指，政府正研究商場是否要提早關門，另外，現時被勒令關閉的處所未來重開後，營運者或需檢查客人是否安裝「安心出行」。

立法會今日（1 月 13 日）開會，陳肇始接受議員質詢時表示，要規管市民在家中的跨家庭聚會執法困難，有專家建議商場等處所提早關門，當局正研究有關措施，她呼籲市民自律，保持社交距離。

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有建制派議員問為何政府不盡快推行「健康碼」，陳肇始解釋，法例第 第599F章《預防及控制疾病規例》下的餐廳和表列處所都要安裝「安心出行」二維碼（QR code），相關工作已完成。政府正研究被勒令關閉的處所重開後，要求營運者檢查光顧客人是否安裝了「安心出行」，又或會透過電子針卡確認對方是否已注射疫苗。現時創科局、相關政策局正跟持份者商討。

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現時在第 599F 章下被勒令停業的表列處所，包括：遊戲機中心、健身中心、美容院、派對房間、夜總會、卡拉 OK 場所、按摩院等，有關措施將維持有效至 1 月 20 日。

於將軍澳 The Parkside 營運的凍肉舖「尚農」東主李嘉智（Gary）表示：「新冠肺炎第四波和第一、二波疫情爆發情況非常不同，以前疫情爆發時會有很多人搶購囤糧，現在大家好像都慣了。如果政府真的要商場早關門，例如晚上 6 點關門的話對我們影響會很大，最少無 3 成生意。因為如果要 6 點落閘，就即是 4 點要開始執拾準備收舖，最少無半日生意，雪上加霜。而且，商場早關門真的幫到抗疫嗎？」

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