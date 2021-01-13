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【價值多一倍!】MediGATE 賀年防疫福袋 各款售$188 起

行內熱話 03:41 2021/01/13

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香港口罩廠 MediGATE 表示，正開賣賀年防疫福袋。
                              
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

MediGATE 發售的防疫福袋有三款，售價由 $188 起，袋內的物品價值 (詳見下圖) 最多超過福袋售價約一倍。今次福袋已內含廠方最新的 Ultra-Guard Premium 系列，新系列將會升級到「牛油紙」SOF 超順滑底布，特別舒適。

【其他內容】 名牌高防! 日版 Medicom Safe Mask Premier Elite Level 3 口罩售 $115/50個

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賀年防疫福袋詳情

1.賀年防疫福袋 – (福) 售價: $ 188

2盒50隻裝 MediGATE Ultra-Guard Premium 3層口罩 ( 天際

藍或白色 ) (價值$176）

Ultra-Guard Premium系列將採用「牛油紙」SOF超順滑底布

9包全新「色彩」系列 MediGATE Ultra-Guard 3層口罩 (10隻

方便裝 , 9款顏色) （價值$162）

每款各一包 

新春限定款口罩乙包（10隻方便裝，2款圖案）（價值$18）

兩款二選一 

(福袋總值$356) 

【其他內容】 兩大系列! Medcross 和風新年版口罩 獨立裝售$98/30個

2.賀年防疫福袋 – (祿) 售價:$288

3盒50隻裝 MediGATE Ultra-Guard Premium 3層口罩 ( 天際

藍或白色 ) (價值$264）

Ultra-Guard Premium系列將採用「牛油紙」SOF超順滑底布

9包全新「色彩」系列 MediGATE Ultra-Guard 3層口罩 (10隻

方便裝 , 九款顏色) （價值$162）

每款各一包 

新春限定款口罩乙包（10隻方便裝，2款圖案）（價值$36）

每款各一包 

MediGATE 75%酒精濕紙巾 80片裝 乙 筒（價值$28）

能有效殺滅99.9% 細菌

(福袋總值$490) 

【其他內容】    附購買詳情!Snoopy．鬆弛熊．角落生物! 日本橫井定卡通口罩 獨立裝售 $128/30個

3.賀年防疫福袋 – (壽) 售價:$388

4盒50隻裝 MediGATE Ultra-Guard Premium 3層口罩 ( 天際藍

或白色 )（價值$352）

Ultra-Guard Premium系列將採用「牛油紙」SOF超順滑底布

9包全新「色彩」系列 MediGATE Ultra-Guard 3層口罩 (10隻

方便裝 , 九款顏色) （價值$162）

每款各一包 

新春限定款口罩乙包（10隻方便裝，2款圖案）（價值$36）

每款各一包 

MediGATE 75%酒精濕紙巾 80片裝 1 筒（價值$28）

能有效殺滅99.9% 細菌

MediGATE 75%酒精搓手液 200ml 1 瓶 （價值$28）

能有效殺滅99.9% 細菌

(福袋總值$606)

口罩購買連結<<<

【其他內容】  【附優惠詳情】一套五款! 快適嘉納米賀年口罩 海皇售 $12 套

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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