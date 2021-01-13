【兩大系列】Medcross 和風新年版口罩 獨立裝售$98/30個

香港口罩廠 Medcross 表示，正發售新年賀年圖案口罩。



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今次廠方發售的口罩，包括成人限量發財鯉魚口罩和成人新年系列口罩，前者一盒有三款鯉魚圖案款式口罩，後者則是一盒有兩款同系列的口罩 (共有 4 大系列)。口罩是 Level 2 水平，售價同為 $98/30個，獨立包裝。

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Medcross 口罩規格

包裝：獨立包裝 ; 30片 1 盒

產地：香港; ISO 14644-1 ISO Class 8無塵車間內製造

香港 SGS ISO 認證13485 醫療儀器品質管理

規格：美國ASTM F2100 - 2級, 歐盟 EN14683:2019 Type IIR

BFE > 99%, PFE > 99%, VFE 99%

尺寸：成人 - 175 x 95mm

售價:$98盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。