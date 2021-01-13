【附購買連結】KF94+Level 3! SAVEWO 救世 Kuro 四色超立體口罩 官方現貨正式開賣

SAVEWO 救世的 Kuro 冬系超立體口罩，早已有不少商戶搶先發售，今次廠方終於決定於 1 月 13 日下午 6 時正式發售，而且全部是現貨。



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SAVEWO 救世 Kuro 深色系列超立體口罩，是以 3DMask 作設計藍本再改良而成，支援 KF94、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR 規格。而且更提供 4 款型格新色選擇，包括 : 暗魂黑/城堡灰/森林綠/深海藍，男女合用。

Kuro 深色系列超立體口罩有標準碼跟大碼選擇，適合不同面形用戶。一盒 30 個獨立包裝售 $189。



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▼ 點擊圖片放大 +7 +6 ▲ SAVEWO 救世 Kuro 四色超立體口罩



Savewo 口罩規格

-KF94、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR

-立體剪裁令口罩更貼面，時尚美觀之餘，亦同時增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適

-特製專用3mm耳帶柔軟順滑

-ESPP順滑親水性內層，有效為口罩維持合適的濕度，避免過度乾燥同時排放過多的水氣，達到呵護肌膚的效果

-特別用上市場罕見物料，使口罩達高防禦規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)

-細菌過濾效率BFE、顆粒過濾效率 PFE及病毒過濾效率 VFE>99%



-獨立包裝

售價:$189/30個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。