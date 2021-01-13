名牌高防! 日版 Medicom Safe Mask Premier Elite Level 3 口罩售 $115/50個

全球口罩供應充裕，不少之前罕見的款式，現已不時在市場出現，今次是名廠 Medicom 的高防口罩。



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東興大藥房表示，正發售 Medicom 的 Safe Mask Premier Elite Level 3 口罩。口罩為非獨立包裝設計，一盒有 50 個，售 $115。口罩將於 1 月 22 日到貨。

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▲ Medicom Safe Mask Premier Elite Level 3 口罩

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▲ Medicom Safe Mask Premier Elite Level 3 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。