【疫市營商】一呼百應齊抗疫？日本城開平台招花農賣年花

新冠肺炎疫情反覆，政府決定取消每年一辦年宵市場，包括 15 個地點舉行農曆年宵市場。香港電視集團行政總裁王維基決定旗下 HKTVmall 辦花市，大型家品零售連鎖商日本城亦伸出援手，期望提供放售年花平台減低花商影響。

大型家品零售連鎖商日本城於 Facebook 專頁發帖指，日本城計劃超過 150 間門市分店舉行小型「花市」，並誠邀各花商加入，希望為一眾花商提供平台放售年花，及為香港市民打氣，營造多點佳節氣氛。

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另一邊廂，大型家品零售連鎖商實惠家居反推優惠促銷吸客。實惠適奉農曆新春推出《新年激減 2021》第三輪優惠，及在實惠門市或網店買精選家品、家電、食品及精選傢俬，享有相應折扣優惠。

食物環境衞生署發言人早前表示，為協助花農以其他方式銷售年花，我們會與業界主要持份者會面，積極探討各種可行措施，如各區公共屋邨，或其他地點物色合適地方銷售年花的可行性，希望盡量減低取消年宵市場對業界的影響；今日（12 日）食環署跟受影響花農開會。

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