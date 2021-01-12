  • 13°C
香港時間 : 2021112日 (二) 21:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】一呼百應齊抗疫？日本城開平台招花農賣年花

業界頭條 20:26 2021/01/12

分享：

新冠肺炎疫情反覆，政府決定取消每年一辦年宵市場，包括 15 個地點舉行農曆年宵市場。香港電視集團行政總裁王維基決定旗下 HKTVmall 辦花市，大型家品零售連鎖商日本城亦伸出援手，期望提供放售年花平台減低花商影響。

大型家品零售連鎖商日本城於 Facebook 專頁發帖指，日本城計劃超過 150 間門市分店舉行小型「花市」，並誠邀各花商加入，希望為一眾花商提供平台放售年花，及為香港市民打氣，營造多點佳節氣氛。

【照搞花市】維園年宵取消也不怕！王維基HKTVmall辦花市支持本地花農 ​​​​​​見下頁】​

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

【疫市直擊】一年一次收入偏遇花市取消 疫情未完花農靠熟客撐住（有片）​​​​​​見下頁】​

另一邊廂，大型家品零售連鎖商實惠家居反推優惠促銷吸客。實惠適奉農曆新春推出《新年激減 2021》第三輪優惠，及在實惠門市或網店買精選家品、家電、食品及精選傢俬，享有相應折扣優惠。

食物環境衞生署發言人早前表示，為協助花農以其他方式銷售年花，我們會與業界主要持份者會面，積極探討各種可行措施，如各區公共屋邨，或其他地點物色合適地方銷售年花的可行性，希望盡量減低取消年宵市場對業界的影響；今日（12 日）食環署跟受影響花農開會。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市直擊】一年一次收入偏遇花市取消　疫情未完花農靠熟客撐住（有片）
今日
【疫市直擊】一年一次收入偏遇花市取消　疫情未完花農靠熟客撐住（有片）
【疫市營商】政府減補貼・侵權問題嚴重　台商加速撤出中國回流台灣東南亞設廠
2021/01/11
【疫市營商】政府減補貼・侵權問題嚴重　台商加速撤出中國回流台灣東南亞設廠
【營商調查】逾4成在港美國企業對香港前景悲觀　逾3成指香港競爭力降低
今日
【營商調查】逾4成在港美國企業對香港前景悲觀　逾3成指香港競爭力降低
商業營銷 疫情 零售 銷售 日本城 HKTV Mall 年宵 農場 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【照搞花市】維園年宵取消也不怕！王維基HKTVmall辦花市支持本地花農

下一篇文章

【失競爭力？】裁減員工・縮小總部 上海正取代香港成奢侈品牌地區總部首選地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣