愛的家口罩買一送一優惠 另送圓桶包裝口罩15片

愛的家表示，推出口罩買一送一優惠。



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愛的家網站的快閃優惠區，所有口罩正進行買一送一優惠。例如 Level 3 的 S99-純白色成人口罩售 $98/50個，買一送一後，平均售 $49/50 個。

另外網店現提供自取服務，凡選擇於門店自取更可隨機獲贈圓桶包裝口罩（15片裝），數量有限，送完即止。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。