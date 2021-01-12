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愛的家口罩買一送一優惠 另送圓桶包裝口罩15片

行內熱話 20:15 2021/01/12

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愛的家表示，推出口罩買一送一優惠。
                              
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

愛的家網站的快閃優惠區，所有口罩正進行買一送一優惠。例如 Level 3 的 S99-純白色成人口罩售 $98/50個，買一送一後，平均售 $49/50 個。

另外網店現提供自取服務，凡選擇於門店自取更可隨機獲贈圓桶包裝口罩（15片裝），數量有限，送完即止。

【 全套 24 款】香港製造 Medox Pokémon 精靈口罩 MF Living 即日起賣 $128 盒
 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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